ООО “Ювенал-МК” задолжала сотрудникам более 7,3 млн рублей за труд

Проверка показала, что компания не выплатила 119 сотрудникам заработную плату. Фото: https://pixabay.com
Проверка показала, что компания не выплатила 119 сотрудникам заработную плату. Фото: https://pixabay.com

Руководство не выплачивало заработную плату с декабря 2019 года по январь 2019 года.

Прокуратура Калининского района на основании обращений работников ООО “Ювенал-МК” провела проверку соблюдения этой организацией требований трудового законодательства. После проверки встал вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает сегодня Прокуратура Петербурга.

Проверка показала, что компания не выплатила 119 сотрудникам заработную плату и задолжала более 7,3 миллионов рублей.

В связи с чем прокуратура района руководителю организации внесла представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено ответственное должностное лицо.

Также в суд были направлены 26 заявлений работников, а материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Шаврова коммерческая фирма незаконно организовала стоянку почти на 4 тыс. квадратных метров

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
заработная плата ООО “Ювенал-МК”
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ООО “Ювенал-МК” задолжала сотрудникам более 7,3 млн рублей за труд