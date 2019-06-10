ООО “Ювенал-МК” задолжала сотрудникам более 7,3 млн рублей за труд

Руководство не выплачивало заработную плату с декабря 2019 года по январь 2019 года.
Прокуратура Калининского района на основании обращений работников ООО “Ювенал-МК” провела проверку соблюдения этой организацией требований трудового законодательства. После проверки встал вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает сегодня Прокуратура Петербурга.
Проверка показала, что компания не выплатила 119 сотрудникам заработную плату и задолжала более 7,3 миллионов рублей.
В связи с чем прокуратура района руководителю организации внесла представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено ответственное должностное лицо.
Также в суд были направлены 26 заявлений работников, а материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.
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