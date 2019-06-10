Подозреваемого в расчленении дагестанца петербургские полицейские задержали в Екатеринбурге

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Фото: https://regnum.ru

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Фото: https://regnum.ru

Мужчина оказался также уроженцем Дагестана.

Подозреваемый в зверском преступлении дагестанец был задержан петербургскими полицейскими в Екатеринбурге, об этом сообщает сегодня Следственный комитет РФ по Петербургу.

В результате проведения большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятия задержан уроженец Дагестана 1995 года рождения, который доставлен в Петербург.

Следствие предполагает, что погибший 17 мая приехал на своём автомобиле в Петербург, где проживал в квартире у своего земляка, расположенной в одном из домов по улице Дыбенко.

В ночь с 19 на 20 мая машина попала в ДТП и после за рулем находился опозориваемый. После аварии произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый выстрелил в голову потерпевшего из пистолета ПМ. Спустя время решил расчленить тело, а части раскидать по городу.

После он продал автомобиль по низкой цене и покинул город.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тело пропавшего в Петербурге дагестанца “собирали” по частям в Шушарах и Невском лесопарке.