Очевидцы: На Набережной лейтенанта Шмидта сбили пешехода

Официальной информации о ДТП и степени повреждений пешехода пока не поступало. Фото: https://vk.com/spb_today
Официальной информации о ДТП и степени повреждений пешехода пока не поступало. Фото: https://vk.com/spb_today

Известно, что девушку сбил автомобиль Ауди.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонатакте”. Информация в группе “ДТП и ЧП. Петербург” была размещена около 16:00. Очевидны пишут, что иномарка сбила на Васильевском острове девушку.

Правда пользователи не верят, что авария настоящая. Мнения комментатор разделись, поскольку слишком драматичный кадр был выставлен для публикации свидетелем. На нем, мужчина стоит на коленях возле девушки.

Официальной информации о ДТП и степени повреждений пешехода пока не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово грузовик кузовом снес ограничитель и проехал с ним пару метров.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Василеостровский район васильевский остров происшествие
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