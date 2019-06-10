На химзаводе “ЛенРеактив” в Петербурге произошел пожар

Информация о пожаре на химическом заводе поступила на пульт спасателей около 15:51. Фото: скрин видео/ Telegram

Информация о пожаре на химическом заводе поступила на пульт спасателей около 15:51. Фото: скрин видео/ Telegram

Пока пламя распространилось на 40 квадратных метров.

Возгорание на химическом заводе “ЛенРеактив” в 6-м Предпортовом проезде произошло сегодня днем. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на сотрудников МЧС РФ по Петербургу.

Спасатели также сообщают, что информация о пожаре на химическом заводе поступила на пульт спасателей около 15:51. Спустя 12 минут пожарные и техника прибыли на место происшествия. На месте стало ясно, что очаг возгорания — в одноэтажном здании. Пламя распространилось на 40 квадратных метров. По непроверенной информации, на территории прогремел взрыв.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожарные сообщили про объект, который загорелся на углу Обводного и Лиговского.