На химзаводе “ЛенРеактив” в Петербурге произошел пожар

Информация о пожаре на химическом заводе поступила на пульт спасателей около 15:51. Фото: скрин видео/ Telegram
Информация о пожаре на химическом заводе поступила на пульт спасателей около 15:51. Фото: скрин видео/ Telegram

Пока пламя распространилось на 40 квадратных метров.

Возгорание на химическом заводе “ЛенРеактив” в 6-м Предпортовом проезде произошло сегодня днем. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на сотрудников МЧС РФ по Петербургу.

Спасатели также сообщают, что информация о пожаре на химическом заводе поступила на пульт спасателей около 15:51. Спустя 12 минут пожарные и техника прибыли на место происшествия. На месте стало ясно, что очаг возгорания — в одноэтажном здании. Пламя распространилось на 40 квадратных метров. По непроверенной информации, на территории прогремел взрыв.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожарные сообщили про объект, который загорелся на углу Обводного и Лиговского.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
московский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На химзаводе “ЛенРеактив” в Петербурге произошел пожар
Беглов хочет ввести Петербург в “цифровую эпоху”
Очевидцы: На Набережной лейтенанта Шмидта сбили пешехода
Беглов хочет ежемесячно получать отчеты о соглашениях, заключенных на ПМЭФ
В Кудрово грузовик кузовом снес ограничитель и проехал с ним пару метров
Приговор за кражу 13 автомобилей огласили в Петербурге
Подозреваемого в расчленении дагестанца петербургские полицейские задержали ...
ООО “Ювенал-МК” задолжала сотрудникам более 7,3 млн рублей за труд