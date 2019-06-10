Укравшего мопед в Калининском районе нашли через 5 дней

У молодого человека уже есть история судимостей.

В Калининском районе Петербурга поймали вора: молодой человек украл мопед с улицы Ушинского, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу 10 июня.

В среду 5 июня житель Калининского района Санкт-Петербурга обратился в полицию по факту хищения транспортного средства. Он рассказал полиции, что материальный ущерб составил 45 тысяч рублей.

Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело о краже и начали поиск злоумышленников. Сейчас им удалось задержать молодого человека 25-ти лет. У него уже есть своя история судимостей. Удалось ли найти мопед, в полиции так и не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приморском районе Санкт-Петербурга год пропадали автомобили, а сейчас ворам вынесли приговор.