Укравшего мопед в Калининском районе нашли через 5 дней

Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

У молодого человека уже есть история судимостей.

В Калининском районе Петербурга поймали вора: молодой человек украл мопед с улицы Ушинского, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу 10 июня.

В среду 5 июня житель Калининского района Санкт-Петербурга обратился в полицию по факту хищения транспортного средства. Он рассказал полиции, что материальный ущерб составил 45 тысяч рублей.

Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело о краже и начали поиск злоумышленников. Сейчас им удалось задержать молодого человека 25-ти лет. У него уже есть своя история судимостей. Удалось ли найти мопед, в полиции так и не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приморском районе Санкт-Петербурга год пропадали автомобили, а сейчас ворам вынесли приговор.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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