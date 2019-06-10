Шесть тайников с наркотиками нашли в Красногвардейском районе

При обыске у мужчины нашли пакетик с метилэфедроном. Фото: pixabay.com
При обыске у мужчины нашли пакетик с метилэфедроном. Фото: pixabay.com

На них указал задержанный за мелкое хулиганство 40-летний петербуржец.

На прошедших выходных сотрудники Росгвардии задержали в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчину с наркотиками, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 10 июня.

На Ленской улице мужчина сильно шумел. Сотрудники Росгвардии находились на патруле и решили проверить у него документы, но он, заметив служебный автомобиль, решил сбежать. Его задержали за мелкое хулиганство и доставили в отдел полиции. При обыски полицейские Петербурга обнаружили у него пакетик с белым порошком — метилэфедроном, как выяснилось позже.

40-летний мужчина сознался, что до этого успел сделать несколько “закладок” — тайников с наркотиками. Всего полиция нашла еще шесть пакетиков с запрещенными веществами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Здоровцева из квартиры украли драгоценности.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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