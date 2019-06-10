У физмат-лицея на Васильевском перестанут продавать сигареты

Губернаторский лицей расположен по адресу 7-ая линия, 52. Фото: Google.Maps
Губернаторский лицей расположен по адресу 7-ая линия, 52. Фото: Google.Maps

Расстояние от ФМЛ №30 до магазина на Среднем меньше, чем положенные 100 м.

На Васильевском острове нашли магазин с табачной продукцией, который оказался слишком близко к образовательному учреждению, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 10 июня.

Прокуратура выяснила, что одно из помещений дома 34 на Среднем проспекте Васильевского острова занимает магазин индивидуально предпринимателя. В том числе в лавке продают табак. По соседству находится физико-математический лицей №30. По закону максимальное расстояние от таких магазинов до образовательных учреждений не должно быть меньше 100 м. Прокуратура Петербурга произвела измерения: от ФМЛ до магазина ровно 85 м.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что предприниматель неоднократно нарушал закон и подали иск в суд. От владельца магазина потребуют прекратить продажу табака, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у Горного университета поставят светофор.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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