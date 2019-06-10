Частный автобус выехал на тротуар у метро “Петроградская”

При происшествии никто не пострадал — но пользователи соцсетей, жалуются, что мог.

У метро “Петроградская” частный автобус выехал на тротуар, сообщили очевидцы в социальных сетях в понедельник 10 июня. Среди пешеходов никто не пострадал — но мог, жалуются очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербура”.

На фотографиях, опубликованных с места происшествия, видно, что автобус смял заграждения на Большом проспекте и перегородил пешеходную зону. На месте уже работают сотрудники экстренных служб. Причины происшествия не уточняются. Пользователи соцсетей предполагают, что водителя подрезали и он дернул руль.

В Санкт-Петербурге сегодня сухо, поэтому списать аварию на мокрый асфальт не получится. За выходные в Петербурге произошло 483 ДТП, по данным ГИБДД — пострадали 28 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на наб. Лейтенанта Шмидта сбили пешехода.