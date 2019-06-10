В Сочи стартовал 30-ый по счету фестиваль «Кинотавр»

"Фильм, фильм, фильм!" Фото: pixabay

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» начал работу.

В этом году покажут «страшилку» от Гай Германики, призера Каннского фестиваля фильм «Дылда» и еще 13 киноработ, среди которых есть много фильмов уже номинировавшихся режиссеров.

Режиссер Юсуп Разыков уже продемонстрировал кинокартину «Керосин».

— Для многих режиссеров он представляется этаким Канном, — прокомментировал Разыков мероприятие.

Отметим, что самый популярное российское событие в киноиндустрии «Кинотавр» в Сочи в этом году празднует юбилей – 30 лет. Также сообщается, что почетным членом жюри основного конкурса кинофестиваля стал Константин Хабенский. Председателем жюри в конкурсе короткометражек является Анна Михалкова.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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