В Сочи стартовал 30-ый по счету фестиваль «Кинотавр»

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» начал работу.

В этом году покажут «страшилку» от Гай Германики, призера Каннского фестиваля фильм «Дылда» и еще 13 киноработ, среди которых есть много фильмов уже номинировавшихся режиссеров.

Режиссер Юсуп Разыков уже продемонстрировал кинокартину «Керосин».

— Для многих режиссеров он представляется этаким Канном, — прокомментировал Разыков мероприятие.

Отметим, что самый популярное российское событие в киноиндустрии «Кинотавр» в Сочи в этом году празднует юбилей – 30 лет. Также сообщается, что почетным членом жюри основного конкурса кинофестиваля стал Константин Хабенский. Председателем жюри в конкурсе короткометражек является Анна Михалкова.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.