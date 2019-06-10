Канада введет запрет одноразового пластика с 2021 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал запрет, который может коснуться пластмассовых вилок и ложек, стаканчиков, трубочек и так далее.

Известно, что в некоторых провинциях Канады подобный запрет на одноразовую посуду уже действителен. Идея Трюдо состоит в том, чтобы пластик, используемый единожды, был под запретом во всех регионах государства.

Запрещающий закон не примут просто так. Сначала пройдет большая подготовительная работа, обсуждения проекта с производителями пластика, взвешивание возможных рисков и т.д. Однако уже сейчас можно сказать, что запрет, скорее всего, будет относиться к одноразовой посуде из стрит-фудов.

Отметим, что во втором по числу жителей Канады городе Монреале уже запретили использование пакетов из пластика. Помимо этого, запреты на пластиковые пакетики действуют на территории шести муниципалитетов разных провинций.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.