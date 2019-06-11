«Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца

Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает портал Artnet.

По данным издания, картину передадут городу Аль-Ула, когда в нем завершится строительство культурного центра. Пока проект будет реализовываться картина будет находиться на яхте Serene

Bloomberg пишет, что в последнее время яхта саудовского наследного принца находилась в районе курорта Шарм-эш-Шейх.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что The New York Times сообщил об исчезновении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира».

В филиале Лувра в Абу-Даби потеряли картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая ранее была приобретена одним из саудовских на аукционе Christieʼs за рекордные 450,3 миллиона долларов.