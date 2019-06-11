Ночью на Васильевском острове сгорел «Мерседес»

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Pixabay
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Pixabay

Пожар удалось потушить в течение 10-ти минут. Салон иномарки выгорел полностью.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу, возгорание автомобиля произошло у дома № 5 в Галерном проезде на Васильевском острове Петербурга во вторник, 11 июня. На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Ликвидировать возгорание удалось в 2:36. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что крупный пожар произошел в здании на Лиговском проспекте. Информацию о возгорании в Центральном районе Петербурга разместили около 12:40 в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

Дым от пожара виден из разных точек города. По предварительной информации, в здании находятся офисы нескольких частных компаний.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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