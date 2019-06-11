В Петербурге обнаружили труп мужчины со вспоротой грудной клеткой

В Петербурге на лестничной площадке одного из домов обнаружили труп мужчины с разрезанной грудью.

Как стало известно Gazeta.SPb, убийство местного жителя произошло в доме №70 корпус 1 на проспекте Луначарского около 10 часов утра 10 июня.

Труп нашли соседи на лестничной площадке седьмого этажа.

По их словам, погибший проживал совместно с женой и дочерью, которые за день до трагедии уехали на отдых.

По подозрению в убийстве был задержан мужчина. Правоохранительные органы начали расследование. О мотивах преступления пока ничего неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что подозреваемого в расчленении дагестанца петербургские полицейские задержали в Екатеринбурге. Мужчина оказался также уроженцем Дагестана.