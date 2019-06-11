В управлении ФНС по Петербургу назначен новый замруководителя

В Управлении Федеральной налоговой службы Петербурга произошли кадровые изменения.

Пост заместителя руководителя регионального управления по выездным проверкам заняла Юлия Костецкая, сообщает «Фонтанка.Ру».

Контракт с новым замом подписали на год.

Ранее Костецкая занимала должность начальника отдела планирования и контроля выездных налоговых проверок, а последние два года исполняла обязанности заместителя.

Юлии Костецкой 42 года. По информации издания, в Северной столице она работает с 2001 года Начинала свою профессиональную деятельность Василеостровской инспекции Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что компанию оштрафовали за взятие на работу сотрудника ФНС. Несмотря на то, что мужчина больше не работал в налоговой, прокуратура усмотрела в этом нарушение антикоррупционного закона.