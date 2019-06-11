Застройка на Новгородском проспекте в Шушарах привлекла сотрудник прокуратуры

Помимо того, что прокуратура Петербурга потребовала устранить все нарушения, материалы дела также были направлены в Службу строительного надзора и экспертизы Петербурга. Фото: https://pixabay.com
Помимо того, что прокуратура Петербурга потребовала устранить все нарушения, материалы дела также были направлены в Службу строительного надзора и экспертизы Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Застройщику в Шушарах грозит штраф после захламления строительных площадок.

Проверку строительной площадки провела прокуратура Пушкинского района. Проверяли сотрудники деятельность застройщика ООО «СК Дальпитерстрой» и генерального подрядчика ООО «МАГМА ГРУПП».

Сотрудники надзорного органа установили, что на объектах строительных площадок в поселке Шушары на Новгородском проспекте организациями допускаются факты захламления грунта строительными отходами, ломом асфальтобетона и железобетона.

Помимо того, что прокуратура Петербурга потребовала устранить все нарушения, материалы дела также были направлены в Службу строительного надзора и экспертизы Петербурга для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудников детского сада, в котором ребёнок получил травмы во время прогулки, привлекут к ответственности.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие шушары
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