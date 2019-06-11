Сотрудников детского сада, в котором ребёнок получил травмы во время прогулки, привлекут к ответственности

В связи с чем, прокуратура района в адрес заведующей детским садом внесла представление об устранении причин и условий этому способствовавших. Фото: https://pixabay.com

В связи с чем, прокуратура района в адрес заведующей детским садом внесла представление об устранении причин и условий этому способствовавших. Фото: https://pixabay.com

Ребенок получил травмы в апреле 2019 года.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения сотрудниками ГБДОУ детский сад № 2 Красносельского района прав и законных интересов несовершеннолетних. После проверки было установлено, что в апреле этого года в детском саду из-за неаккуратного использования самоката ребенок получил травму плеча.

Травмы ребенок получил во время прогулки. Как полагает прокурат, травмы были получены из-за отсутствия должного контроля за детьми со стороны воспитателя группы.

В связи с чем, прокуратура района в адрес заведующей детским садом внесла представление об устранении причин и условий этому способствовавших. Также прокуратура Петербурга потребовала привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Адмиралтейском районе из-за невнимательности родителей из окна выпала 2-летняя девочка.