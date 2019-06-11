Иранец пытался попасть в Европу через Россию и предпринял несколько попыток

Арендовав здесь такси, иранец уговорил водителя отвезти его прямо до российско-финляндской границы. Фото: https://www.forbes.ru

Арендовав здесь такси, иранец уговорил водителя отвезти его прямо до российско-финляндской границы. Фото: https://www.forbes.ru

Для этого в начале он прибыл на самолет в Москву, а после оказался в Петербурге.

Тут гражданин Исламской республики Иран 1995 года рождения и предпринял попытку проникнуть в Финляндию, сообщают сотрудник Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину задержали 10 в Выборгском районе Ленинградской области пограничным нарядом. В Россию мужчина прибыл 26 мая через воздушный пункт пропуска «Шереметьево» по однократной туристической визе, при этом принимающей организацией выступило юридическое лицо, зарегистрированное в столице России.

Однако в Москве иностранец долго не задержался, и уехала Петербург. Арендовав здесь такси, иранец уговорил водителя отвезти его прямо до российско-финляндской границы, где и был задержан пограничным нарядом.

Сотрудники ведомства напоминают, что на территории России предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа до 500 тысяч рублей з подобное нарушение закона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержали по подозрению в мошенничестве на 35 млн руководителя ФГУ «Сайменский канал» и его подельников.