Жительница Ленобласти только спустя месяцы поняла, что ее сожитель насилует ее 9-летнюю дочь

Женщина, девочка и подозреваемый в преступлении проживают в поселке Дивенский.
С заявлением в полицию мать потерпевшей несовершеннолетней девочки обратилась накануне. Как сообщают в полиции Гатчинского района Ленинградской области, к ним пришла 43-летняя женщина и рассказал, что ее 51-летний сожитель уже несколько месяцев насилует ее дочь.
Злоумышленник задержан сотрудниками полиции.
СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии 9-летнего сына своей сожительницы, задержан в Гатчине.