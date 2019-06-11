Жительница Ленобласти только спустя месяцы поняла, что ее сожитель насилует ее 9-летнюю дочь

СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Женщина, девочка и подозреваемый в преступлении проживают в поселке Дивенский.

С заявлением в полицию мать потерпевшей несовершеннолетней девочки обратилась накануне. Как сообщают в полиции Гатчинского района Ленинградской области, к ним пришла 43-летняя женщина и рассказал, что ее 51-летний сожитель уже несколько месяцев насилует ее дочь.

Злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии 9-летнего сына своей сожительницы, задержан в Гатчине.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Гатчинский район Дивенский происшествие
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