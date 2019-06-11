В Петербурге заключили под стражу троих сотрудников угрозыска

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, превышение должностных полномочий».

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих оперуполномоченных уголовного розыска 17 отдела полиции УМВД России по Калининскому району Петербурга.

Согласно материалам следствие, в ноябре прошлого года сотрудники сообщили местному жителю, что он может пройти по уголовному делу. Но также сообщили, что за денежную сумму они смогут ему помочь. Потребовали от задержанного 500 тысяч рублей.

При этом один из полицейских угрожал потерпевшему применением физического насилия, а также нанес несколько ударов в область его головы.

После этого гражданин снял необходимую сумму и передал подозреваемым. Суммой они распорядились по своему личному усмотрению.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, одному из них предъявлено обвинение, его соучастникам обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

Расследование уголовного дела продолжается.

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