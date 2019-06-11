Крупный пожар в Колинком районе ликвидируют боле 80 спасателей

Пока о пострадавших не сообщается. Фото: https://vk.com/vechmet

Пока о пострадавших не сообщается. Фото: https://vk.com/vechmet

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около 19:17.

Во вторник, 11 июня, в доме 5 по дороге на Металлострой в Колпинском районе Петербурга произошел крупный пожар. Спасатели прибыли на место происшествия около 19:27. По прибытию установлено, что на территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 квадратных метров. Об этом сообщают сотрудник ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

К месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Пока о пострадавших не сообщается.

Пожар ликвидируют 82 человека личного состава и 16 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возле поселка Металлострой горит ангар крупного предприятия (видео).