Как петербуржцы проведут День России?

Фестиваль цветов уже стал традицией. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова
Фестиваль цветов уже стал традицией. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Завтра, 12 июня, вся страна будет отмечать День России. Санкт-Петербург не остается в стороне. Вот несколько главных мероприятий.

Днем в 14:00 на Невском проспекте пройдет торжественный парад, приуроченный к празднику. Колоны из музыкантов будут следовать от пересечения улицы Садовой с Невским проектом и до Дворцовой площади. За музыкантами будут идти уличные артисты, ретроавтомобили и колонны с цветами.

Парад продлится до 16:00 и завершится на Дворцовой, где после начнется концерт в честь праздника. Там будет проходить «Дефиле оркестров», в котором примут участие лучшие оркестры со всей страны.

Также завтра в Северной столице состоится фестиваль цветов. На Сенатской площади и на улице Перинной будут собраны работы лучших флористов со всего мира. Участники фестиваля также будут задействованы и в параде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге начался «официальный» период белых ночей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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