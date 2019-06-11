В Петербурге начался «официальный» период белых ночей

В Северной столице начался «официальный» период белых ночей, который продлится с 11 июня по 2 июля, согласно Большой Советской энциклопедии.

Такое необычное астрономическое явление привлекает в Петербург множество туристов из разных стран мира, желающих насладится архитектурой города в тонах предрасвета.

В городе на Неве в это время проходит ряд традиционных торжеств. Одно из самых масштабных — праздник выпускников школ «Алые паруса».

Согласно Большой Советской энциклопедии, «официальным» началом периода белых ночей является 11 июня.

Вместе с тем, многие придерживаются мнения, что город вступает в эту фазу 25—26 мая, а белые ночи продолжаются вплоть до 16—17 июля.

Самая светлая ночь в этот период приходится на 21—22 июня, её продолжительность составляет 5 часов 12 минут.

Помимо Петербурга, такое явление можно встретить в Архангельске, Мурманске, Сургуте, Нижневартовске, Перми и других городах России. Однако именно город на Неве получил статус «Города белых ночей», который он сохраняет до сих пор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 23 июня.