«Алые паруса» состоятся 23 июня

До праздника осталось всего лишь два месяца. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

До праздника осталось всего лишь два месяца. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Выпускники будут веселиться целую ночь.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже подписал соответствующее распоряжение, говорится в сообщении пресс-службы администрации города. Праздник будет проходить, как и всегда, на Дворцовой площади. Также гуляния состоятся на Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелке Васильевского острова. Там для выпускников выступят музыканты и различные творческие коллективы. Их, кстати, сейчас отбирают – Смольный готов рассмотреть заявки от горожан в возрасте от 16 до 30 лет.

Известно, что школьники соберутся в центре Санкт-Петербурга к 10 часам вечера 23 июня, чтобы прогулять до четырех утра 24 июня.

Эксперты предполагают, что в 2019 году мероприятие посетят 33 тысячи человек. Еще около полутора миллиона будут наблюдать за происходящим со стороны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Алые Паруса” в Петербурге сдвинут с Дня памяти и скорби.