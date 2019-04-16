“Алые Паруса” в Петербурге сдвинут с Дня памяти и скорби

Дату праздника перенесут с 22 на 23 июня. Фото: pixabay.com
Дату праздника перенесут с 22 на 23 июня. Фото: pixabay.com

Ночной праздник пройдет в воскресенье вместо субботы.

Праздник выпускников “Алые Паруса” перенесут на один день — с 22 на 23 июня, сообщил “Фонтанке” вице-губернатор Владимир Кириллов 16 апреля. Такое решение принято в связи с тем, что 22 июня является Днем памяти и скорби в России — Великая Отечественная война началась именно в этот день.

Предположительно, новую дату утвердят на заседании правительства Санкт-Петербурга.

“Алые Паруса” выпадали на субботу — 22 июня, теперь они пройдут в воскресенье. Учитывая, что корабль о красных парусах проходит по Неве ночью, многим жителям Санкт-Петербурга утром нужно будет ехать на работу. Впрочем, праздник устраивают прежде всего для выпускников — а у них после экзаменов будет несколько свободных дней, если кто-то из не успеет немедленно устроиться на работу после ЕГЭ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборге открывают выставку католической церковной утвари.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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