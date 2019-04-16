В Рыцарском доме Выборга расскажут о католиках

На новой выставке представят церковную утварь прошлых столетий.

Костел Святого Гиацинта в Выборге открывает выставку католического прихода, который располагался в здании Рыцарского дома с 1801 года, сообщили сотрудники Выборгского замка.

На экспозиции покажут церковную утварь, которую использовали на католических мессах в прошлых столетиях.

Выборг основали в XIII веке. До 1940 года город принадлежал Финляндии, которая долгое время являлась христианской, но не католической страной — большая часть населения относят себя к лютеранам, то есть протестантам. Сам костел построили в начале XVI века.

Выставка открывается с 18 апреля, костел (или Рыцарский дом — это одно здание) расположен на улице Водной Заставы, 18.

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