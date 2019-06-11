В Колпинском районе удалось локализовать пожар в ангаре с пластиковыми трубами

Спасатели тушили помещение площадью в более чем 200 квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня вечером, 11 июня. Обо всем сообщили в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что специалисты разобрались с пожаром в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга. Пока что о пострадавших данных не поступало.

Напоминаем, что огонь охватил ангар во вторник. На место происшествия прибыло более 80 человек, которые принялись за ликвидацию возгорания. Какова его причина – пока установить не удалось. Так как горел пластик, к ангару приехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Специалисты хотят проверить, все ли в порядке с содержанием вредных веществ в воздухе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что крупный пожар в Колпинском районе ликвидируют боле 80 спасателей и 16 единиц спецтехники.