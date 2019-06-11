Radiohead выложили неизданные записи после атаки хакеров

Неизвестные требовали у группы выкуп в размере 150 тысяч долларов.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщила вещательная корпорация Би-би-си. Информацией также поделились музыканты в Facebook.

Уточняется, что хакеры украли некоторые записи еще на прошлой неделе. После этого Radiohead получила письмо с угрозой – неизвестные требовали денег, либо угрожали выложить записи в открытый доступ. Музыканты решили не платить выкуп и поделиться музыкой самим – сейчас за 23 доллара можно купить 18 часов неизданных песен и набросков к ним.

«За £18 ($23) вы можете узнать, стоило ли нам платить этот выкуп»,

— сказал гитарист коллектива Джонни Гринвуд. Все средства музыканты пообещали перевести природоохранной организации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ресурсы ЕГЭ были атакованы хакерами. В этом году ЕГЭ сдают порядка 750 тысяч человек. Основная часть экзаменов проходит с 27 мая по 1 июля.