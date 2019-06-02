Ресурсы ЕГЭ были атакованы хакерами

Ресурсы Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), размещенные в интернете, подверглись в пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня, DDoS-атакам.

Об этом сообщили Gazeta.SPb в Рособрнадзоре. Отмечается, что при обнаружении атаки были приведены в действие средства для противостояния. Это дало возможность оставить сервера в рабочем состоянии и доступности для специалистов и пользователей. Хакеры на помешали процессу обработки результатов.

В этом году ЕГЭ сдают порядка 750 тысяч человек. Основная часть экзаменов проходит с 27 мая по 1 июля. В первый день проводились экзамены по географии и литературе, а 29 мая выпускники сдавали базовую и профильную математику. Накануне, 31 мая, прошло ЕГЭ по химии и истории.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Госдеп США начал запрашивать информацию о соцсетях при подаче заявленя на визу.