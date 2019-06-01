Госдеп США начал запрашивать информацию о соцсетях при подаче заявленя на визу

Теперь твой Инстаграм посмотрит хоть кто-то. Фото: pixabay
Теперь твой Инстаграм посмотрит хоть кто-то. Фото: pixabay

Теперь практически у всех заявителей на въезд в Америку просят продемонстрировать социальные сети.

Помимо этого, власти США теперь запрашивают у обратившихся за визой граждан адреса электронных почт, а также номера мобильных телефонов. О таких нововведениях от Госдепартамента рассказали в Associated Press.

По предварительной информации подобные изменения в законодательстве усложнят жизнь, как минимум 15 млн иностранных граждан, ежегодно подающим документы на американскую визу.

— Национальная безопасность является нашей первоочередной задачей, — прокомментировал Государственный Департамент Америки новые требования.

Отметим, что в новых анкетах для получения визовых документов, указано несколько социальных сетей, куда человек должен будет записать данные своего аккаунта.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а полуголая фанатка на поле взорвала соцсети.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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