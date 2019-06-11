В Финском заливе ищут тело иностранца

Финский залив. Baltphoto/ Велимир Орехов
Финский залив. Baltphoto/ Велимир Орехов

Об утонувшем человеке рассказал очевидец.

Инцидент случился вечером 11 июня. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу изданию «Фонтанка». Уточняется, что информация проверяется. О том, что в Финском заливе утонул мужчина, рассказал его приятель. Он уверяет, что друг хотел поплавать, но что-то пошло не так. Молодой человек пытался его отыскать, но ничего не вышло. Спасатели рассказывают, что звонивший по-русски говорил не очень хорошо, поэтому узнать подробности не удалось.

Случившееся уже обсуждают пользователи социальной сети «Вконтакте». Они уверяют, что утонул студент из Азербайджана.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что летом 2019 в Петербурге уже утонули 6 человек, десятки спасли. Известно, что чаще всего люди тонут по причине своего нетрезвого состояния. Помимо этого, стоит остерегаться прыжков с мостов и тарзанок, заплывов в незнакомых водах и плавания далеко от берега.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
мчс утонул финский залив
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В Финском заливе ищут тело иностранца
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