Летом 2019 в Петербурге уже утонули 6 человек, десятки спасли

Петербуржцы все чаще попадают в чрезвычайные ситуации на воде.

Купальный сезон в Северной столице начался с неутешительных новостей: с начала лета в водоемах утонули шестеро граждан. В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что только за прошедший уикенд в местных речках и озерах утонули трое.

Так, например, известно, что один из инцидентов произошел в воскресенье, 9 июня. Молодой человек 24 лет утонул неподалеку от набережной Лейтенанта Шмидта. Тело утопленника нашли на глубине 6 метров. Еще одно происшествие случилось в поселке Солнечный на пляже Ласковый, там ушла ко дну девушка 18 лет.

Также сообщается о случае, когда компания выпивших молодых людей решили совершить ночной заплыв через Неву совсем недалеко от Дворцовой набережной.

Сотрудники МЧС рассказывают о десятки спасенных местных жителей только за начало сезона. Известно, что чаще всего люди тонут по причине своего нетрезвого состояния. Помимо этого, стоит остерегаться прыжков с мостов и тарзанок, заплывов в незнакомых водах и плавания далеко от берега. Также спасатели призывают не оставлять своих детей без присмотра около водоемов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Начало в 12:00 часов дня.