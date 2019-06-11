В пожаре в комнате полиции на «Ладожской» винят задержанного

Сотрудники правоохранительных органов самостоятельно потушили помещение.

Инцидент случился поздно вечером 11 июня. Момент с пылающей комнатой полиции на оранжевой ветке метрополитена попал на видеозапись, которой поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Видно, что полицейские взялись за огнетушители и, кажется, смогли самостоятельно разобраться с возникнувшей проблемой. В МЧС «Фонтанке» сообщили, что им звонков о пожаре в подземке не поступало.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, что пожар ничего серьезно не повредил. Также в сообщении сказано, что в комнате находился задержанный, который и стал виновником происшествия. Его уже переправили в отделение полиции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпинском районе удалось локализовать пожар в ангаре с пластиковыми трубами. Спасатели тушили помещение площадью в более чем 200 квадратных метров.