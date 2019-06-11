Ангар в Металлострое потушили спустя четыре часа

Огонь успел охватить площадь в 300 квадратных метров.

Об этом стало известно поздно вечером 11 июня. Последними новостями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пожар ликвидировали ближе к 12 часам ночи, в процессе участвовали более 80 человек.

Напоминаем, что об инциденте рассказали очевидцы, которые вызвали спасателей в 19:17 во вторник. Они сообщили, что горят ангары с пластиковыми трубами на Металлострой, 5. В соцстеях люди жаловались на странный запах неподалеку. Специалисты обещали измерить количество вредных веществ в воздухе. Что стало причиной для возгорания только предстоит выяснить. Пока что данных о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в пожаре в комнате полиции на «Ладожской» винят задержанного. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно потушить помещение, а буйного мужчину отправили в отделение полиции.