В Колпино произошел прорыв трубы

Из-под земли забила горячая вода.

Инцидент случился в ночь с 11 на 12 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью и видеозаписью в социальной сети «Вконтакте». Автор поста пишет, что все произошло в Колпинском районе на улице Межевой. Там прямо на пешеходном переходе образовался фонтан – кипяток разливается по дороге. Местные жители пишут, что специалисты не сразу обратили внимание на проблемы. Пока не ясно, решена ли она сейчас.

Напоминаем, что в «Теплосети» рассказали о том, что количество коммунальных аварий за последнее время выросло на четверть.

Петербуржцы, пожалуй, с ужасом вспоминают, что происходило зимой – из-за прорывов труб не только испытывали неудобства, но и гибли люди. Сейчас власти обеспокоены тем, что необходимо менять большинство из них, чтобы трагедии не повторялись.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Приморском районе на Оптиков жители остались без горячей воды из-за прорыва трубы.