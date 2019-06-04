В Приморском районе на Оптиков жители остались без горячей воды из-за прорыва трубы

Прорыв произошел из-за гидравлических испытаний. Фото: https://pixabay.com
Прорыв произошел из-за гидравлических испытаний. Фото: https://pixabay.com

На место уже выехали коммунальные службы.

О происшествии сообщили местные жители в социальной сети. Прорыв произошло в доме 34, корпус 1 и корпус 2 на улице Оптиков в Приморском районе Петербурга. После прорыва была отключена горячая вода.

Как пояснили в ГУП ТЭК телеканалу “78”, прорыв произошел из-за гидравлических испытаний, которые проводят ежедневно в районах города перед началом отопительного сезона.

Также на предприятии сообщили, что все испытания согласованы с администрацией района. Представители жилищных компаний должны были предупредить жителей домов о предстоящих испытаниях и разместить информацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гидравлические испытания теплосети сегодня проведут в Невском районе и Кудрово.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский район прорыв трубы
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