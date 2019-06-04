Гидравлические испытания теплосети сегодня проведут в Невском районе и Кудрово

Проверку ежедневно проводят в различных районах города и Ленобласти. Фото: https://pixabay.com

Проверку ежедневно проводят в различных районах города и Ленобласти. Фото: https://pixabay.com

Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта.

Сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” сегодня будут проверять готовность тепловых сетей к новому отопительному сезону в Невском районе Петербурга. В Ленобласти проверку проведут в Кудрово, сообщают сегодня на предприятии.

“Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой”, — сообщают на предприятии.

В Невском районе проверять будут тепловые сети на улицах Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Крыленко, Русановская, проспекты Большевиков, Дальневосточный, Искровский, Российский, Товарищеский, Октябрьская набережная.

В Кудрово испытаниям подвергнут тепловые сети на улицах Центральная, Венская, Австрийская, Английская, Столичная, Альпийская, Пражская, проспекты Строителей и Европейский, переулок Итальянский.

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