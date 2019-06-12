Охотники за инопланетянами утверждают, что нашли подземные базы на Марсе

Сторонники теории заговора убеждены — изображения в Google Earth доказывают существование марсиан.

Вопрос: есть ли жизнь на Марсе — мучает человечество давно и серьезно. Ученые по-прежнему спорят, может ли Марс поддерживать жизненные формы сегодня, и способен ли он был делать это в прошлом.

Для охотников за пришельцами все очевидно — марсиане существовали, а может быть живут под поверхностью Красной планеты и сегодня. И ищут подтверждения своих взглядов любыми доступными способами. В частности, с помощью Google.

К примеру, известный уфологический и конспирологический канал YouTube secureteam10 опубликовал видео об «открытии инопланетных баз» в картографическом программном обеспечении Google Earth .

«Это подтверждает давнюю теорию о том, что на Красной планете, несомненно, происходит подпольная деятельность», — уверены уфологи. Они утверждают, что отверстие в поверхности Марса — это «своего рода вход в подполье» или даже огромный ангар. По их мнению, неопровержимым доказательством входа в подземелье служат тени.

Secureteam10 часто будоражит общественность необычными снимками. Далеко не все из них могут получить однозначное научное объяснение. К примеру, в марте этого года они заявили, что астероида Судного дня – Бенну (Bennu) завален инопланетными технологиями и таинственными черными и серебристыми объектами, а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) скрывает их от общественности и не публикует снимки с крупными планами поверхности.

В июле 2018 охотники за пришельцами изучая фотографии, сделанные путником NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, нашли что-то похожее на базу инопланетян на поверхности Луны. В качестве доказательства выложили снимки с Google Moon. Это аналог Google Earth, но дает вам возможность изучить коллекцию доступных фотографий Луны.

В марте прошлого года охотники за пришельцами из SecureTeam10, рассматривая поверхность Антарктиды на спутниковых снимках Google Earth, обнаружили неопознанный объект, лежащий на льду в Антарктиде, и заявили, что это потерпевший крушение корабль пришельцев.

Ученые склоняются к версии, что все найденные «инопланетные объекты» — всего лишь различные природные явления. Впрочем, однозначных доказательств естественного происхождения аномалий у них нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями.