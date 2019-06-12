На 86 км трассы «Нарва» в ДТП 3 пострадавших, 1 погибший

В ночь с 11 на 12 июня около 00:08 часов в Волосовском районе Ленинградской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на 86-м километре автомобильной дороги Нарва. Юноша 2000 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 21102», не смог справиться с управлением транспортным средством на правом закруглении дороги, в результате чего он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки «Ниссан».

За рулем второго транспортного средства находился 57-летний мужчина, а в салоне — 70-летняя женщина. В результате аварии пассажирка автомобиля ВАЗ — женщина в возрасте 43 лет — скончалась на месте. Водители обоих машин и пассажирка «Ниссана» госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Витебском проспекте перевернулось такси с пассажирами.