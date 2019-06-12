Задержан подозреваемый в жестоком избиении петербуржца

30 мая сотрудникам полиции поступила информация о том, что днем ранее был госпитализирован мужчина 1984 года рождения в тяжелом состоянии.

Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи от дома 15 по улице Солдата Корзуна в Санкт-Петербурге. Врачи зафиксировали у мужчины множественные телесные повреждения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее сотрудниками полиции был задержан подозреваемый 1984 года рождения, который изобличен в совершении преступления. Установлено, что он при помощи рук избил пострадавшего в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что раскрыто разбойное нападение на салон связи в Московском районе.