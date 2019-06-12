В Выборге мужчина ударил хозяйку квартиры ножом

Во вторник, 11 июня, в городе Выборг в Ленинградской области около 21:25 часов вечера мужчина 1954 года рождения напал на хозяйку квартиры.

В ходе ссоры, возникшей внезапно, в квартире одного из домов по улице Клубной мужчина ударил 44-летнюю гражданку ножом, причинив ей вред, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где врачи оценили её состояние как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов оперативно произвели задержание подозреваемого на месте совершения преступления.

По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, при помощи которой будут установлены все обстоятельства инцидента. Принимается решение о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для задержанного.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержан подозреваемый в жестоком избиении петербуржца.