Девушек могут посадить за штурвалы истребителей

На военных летчик девушек начали учить в 2017 году в Краснодаре. Фото: pixabay.com
На военных летчик девушек начали учить в 2017 году в Краснодаре. Фото: pixabay.com

Руководство ВКС РФ оценит таланты студенток и примет решения.

Девушки, выучившиеся на военных пилотов, смогут попасть на службу в любой род авиации — в том числе на истребители, сообщил ТАСС замглавы ВКС РФ Андрей Юдин 12 июня.

В Краснодаре в 2017 году девушки смогли впервые начать учиться на боевых летчиц. Сперва предполагалось, что первый выпуск возьмут только на транспортную авиацию, но Юдин заявил, что руководство вынесет решение после оценки способностей претенденток.

Сейчас после вступительных экзаменов за 2 года в Краснодаре учат 31 девушку по этой специальности.

По данным в сети, к 2016 году в России около 450 женщин имели летную лицензию. В “Аэрофлоте” работают около 20 женщин-пилотесс. Для сравнения в США летные лицензии получили около 27 тысяч девушек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что удар российской авиации по боевикам попал на видео.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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