Тополь упал на белый Mercedes в Приморском районе

Свидетели утверждают, что дерево гнило, а сегодня в Петербурге сегодня сильный ветер.

Утром в День России в Приморском районе Санкт-Петербурга упало дерево, сообщили очевидцы в социальной сети 12 июня. Тополь придавил белый Mercedes на улице Аккуратова.

Свидетели передают, что дерево давно гнило. Стоит отметить, что сегодня в среду в Санкт-Петербурге достаточно сильный ветер. Сейчас, по данным Яндекс.Погоды, он достигает 7 м/с и дует с северо-востока. В управлении МЧС по Петербургу и области накануне предупредили, что порывы могут достигнуть 12 м/с.

По фотографиям в социальной сети сложно определить серьезность повреждений, которые получил автомобиль. Пользователи считают, что в произошедшем виновато ТСЖ, которое вовремя не срубило дерево, но это нужно еще доказать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в День России в Петербурге ждут дождей.