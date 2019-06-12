В Петербурге в День России ожидаются дожди

Синоптики сообщают, что в ночь на 12 июня в Санкт-Петербург пройдут небольшие и умеренные дожди, а в некоторых районах — ливни и грозы.

Однако днем осадков не ожидается. В Северной столице в праздничный день будет прохладно. Метеорологи обещают от 14 до 19 градусов тепла, а в южной части города температура воздуха может подняться до 22 градусов выше нуля.

Как сообщали в ГУ МЧС по Санкт-Петербург и Ленобласти со ссылкой на слова ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в целом погода будет немного дождливая и прохладная с переменной облачностью.

Как стало известно Gazeta.SPb, ветер ожидается умеренный, северо-восточный с порывами до 7-10 метров в секунду.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов и Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с праздником.