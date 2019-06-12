“Звезды России” взяли верх над послами Евро-2020 в пенальти

Пирес сравнял счет перед свистком, но именно его удар отбил Кержаков в серии 11-метровых.

В Санкт-Петербурге закончился матч “Звезд России” и послов Евро-2020. Российская команда одержала верх в серии пенальти 12 июня.

Ровно через год начнется Чемпионат Европы — его в том числе примет и Санкт-Петербург; именно по этому случаю команды и решили провести дружескую игру на маленьком поле и с короткими таймами.

Синоптики обещали дождь, но погода на День России оказалась идеальной для футбола: 17 градусов, ясно. За Россию играли Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Широков, Билялетдинов и Сычев. Послов представили Пирес, Дзамбротта, Трезеге, Морьентес. Никополидиса, который должен был стоять на воротах, заменил Александр Филимонов.

Сычев подчеркнул, что Россия обязана победить во встрече. Первый тайм завершился со счетом 10:9 в пользу “Звезд России”, а второй подходил к концу со счетом 16:15, но тут Пирес сравнял счет.

В серии пенальти россияне оказались сильнее: Кержаков отбил мяч Пиреса. Заключительный мяч в сетку отправил Сычев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сборная Россия победила в матче с Кипром на отборе в Евро-2020.