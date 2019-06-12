Петербуржец пошел в тир, но случайно выстрелил себе в голову

Полицейские изучают записи с камер наблюдения в Балтийском стрелковом центре.

Молодого человека доставили в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после визита в тир, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 12 июня. Петербуржец решил сходить вечером в Балтийский стрелковый центр.

Полицейские Санкт-Петербурга передают, что 19-летний молодой человек пришел в центр на ул. Александра Блока и выбрал для стрельбы пистолет “Беретта”. Что-то пошло не так: он попал не по мишеням, а себе в голову. Пуля задела мозг. Хотя молодой человек жив, врачи передают, что его состояние остается тяжелым.

Сейчас полицейские изучают записи камер наблюдения, выясняют причины произошедшего — может быть, петербуржец нарушил технику безопасности. На сайте и в группе в соцсети стрелкового центра не комментируют произошедшее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что 16-летняя жительница Санкт-Петербурга выжила после падения из окна.