На Дворцовой 500 музыкантов исполнили “Полет шмеля”

Одно из самых технически сложных произведений никогда не играло столько человек сразу.

Полтысячи музыкантов из военных оркестров исполнили “Полет шмеля” на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 12 июня. Произведение Николая Римского-Корсакова прозвучало на 175-летие со дня рождения его автора.

Общим объединенным оркестром руководил глава оркестровой службы ЗВО Сергей Вовк. Композицию никогда не исполняли столько музыкантов сразу — это рекорд, и его зафиксировали специальные наблюдатели.

Римский-Корсаков написал “Полет шмеля” в 1899-1900 годах для оперы “Сказка о царе Салтане”. Основная сложность этого произведения — высокий темп и последовательность шестнадцатых нот: композиция является своего рода вызовом для любого виртуоза. При исполнении оперы отрывки обычно делят между двумя скрипачами.

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