Дан старт творческого конкурса «Многогранный Петербург»

Любые танцы только под русскую музыку. Фото: pixabay
Любые танцы только под русскую музыку. Фото: pixabay

В Петербурге начали прием заявок на участие в творческом конкурсе.

В Северной столице стартовал сбор исполнителей для гала-концерта конкурса «Многогранный Петербург».

Известно, что в данном мероприятии смогут принять участие лица, имеющие иностранное гражданство. Зарубежные гости могут жить в Санкт-Петербурге, работать или получать образование – неважно. Любой, имеющий паспорт другой страны гость Петербурга имеет право на участие в конкурсе. Важно, чтобы человек был совершеннолетним.

Заявки на участие в «Многогранном Петербурге» принимают до 26 июля на адрес эл.почты: mngpeterburg19@gmail.com.

Конкурс ищет таланты среди танцоров, певцов, исполнителей музыкальных произведений и чтецов. Важное замечание для участников: любой творческий номер должен исполняться под русскую музыку или на русском языке.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Дан старт творческого конкурса «Многогранный Петербург»
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