Письма Эйнштейна выставили на торги в Нью-Йорке. Одно из них стоит 50 тыс долларов

Письмо ученого. Фото: скриншот RT
Письмо ученого. Фото: скриншот RT

В Нью-Йорке дан старт торгов, на которых можно приобрести за «круглую» сумму личные письма Альберта Эйнштейна.

RT сообщает, что на аукционе выставят не только письма с описанием научных открытий, но и переписки личного характера.

На торги выставили три письма Альберта Эйнштейна. Он написал их в 1945 году. В одном из писем, которое Эйнштейн написал своему коллеге Полу Эпштейну в Калифорнию, например, было написано о том, что ученый считает свою квантовую теорию отнюдь неполной.

Такое письмо товарищу физику-теоретику из-под руки Эйнштейна, по мнению экспертов, можно предварительно оценить в 50 тысяч долларов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
аукцион письмо физика эйнштейн
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дан старт творческого конкурса «Многогранный Петербург»
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной через Зеленского
Письма Эйнштейна выставили на торги в Нью-Йорке. Одно из них стоит 50 тыс ...
Зоозащитники против создания тропы для наблюдения за нерпами в Ленобласти
Счастливчик из Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн
В Петербурге показали в соцсетях проход брига на репетиции «Алых парусов»
Disney заявили о перезапуске мультика про Чипа и Дейла. Выйдет 39 эпизодов
В Петербурге голландские актёры проведут перформанс в метро