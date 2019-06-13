Письма Эйнштейна выставили на торги в Нью-Йорке. Одно из них стоит 50 тыс долларов

В Нью-Йорке дан старт торгов, на которых можно приобрести за «круглую» сумму личные письма Альберта Эйнштейна.

RT сообщает, что на аукционе выставят не только письма с описанием научных открытий, но и переписки личного характера.

На торги выставили три письма Альберта Эйнштейна. Он написал их в 1945 году. В одном из писем, которое Эйнштейн написал своему коллеге Полу Эпштейну в Калифорнию, например, было написано о том, что ученый считает свою квантовую теорию отнюдь неполной.

Такое письмо товарищу физику-теоретику из-под руки Эйнштейна, по мнению экспертов, можно предварительно оценить в 50 тысяч долларов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.