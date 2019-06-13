Три квартиры тушили в Петербурге этой ночью

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Никто в результате не пострадал.

Все инциденты случились в ночь с 12 на 13 июня. Спасателей вызывали в Московский район, где задымился балкон. Чтобы проникнуть в квартиру и потушить его, пожарным пришлось ломать дверь – в «двушке» никого не было. Выяснилось, что на балкона горел мусор, но по какой причине он горел – непонятно.

Одновременно с балконом тушили четырехкомнатную квартиру в Петроградском районе по улице Даля. Огонь успел распространиться на площадь в 10 квадратных метров, все остались целы и невредимы.

Крупнее по масштабу пожар случился в Красногвардейском районе – там загорелась постель, а вместе с ней и 20 «квадратов». Спасатели смогли оперативно потушить огонь, информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожар в Сестрорецке достиг площади в 750 м2. Здание не используется, горела обрешетка его кровли. Пожаром занимались 40 человек личного состава МЧС, на вызов направили восемь машин.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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