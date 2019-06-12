Пожар в Сестрорецке достиг площади в 750 м2

Раньше в здании располагалась военная часть. Фото: https://vk.com/spb_today
Раньше в здании располагалась военная часть. Фото: https://vk.com/spb_today

В двухэтажном здании пылает обрешетка кровли.

Возгорание в Сестрорецке локализовали: его площадь сейчас составляет 750 м2, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 12 июня в среду вечером.

Видео: https://vk.com/spb_today

Пожар тушат по номеру №1бис. К месту происшествия уже прибыли дополнительные части МЧС. К 19:15 пожар локализовали — через час после того, как о нем стало известно, сообщают пожарные Санкт-Петербурга.

Здание не используется, горит обрешетка его кровли. Сейчас пожаром занимаются 40 человек личного состава МЧС, на вызов направили восемь машин.

Причины пожара не уточняются. Пока что нет никаких данных о пострадавших в этом пожаре. Очевидцы передают, что здание когда-то занимала военная часть.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Курортном районе Санкт-Петербурга начался крупный пожар.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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